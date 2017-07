Starożytne miasto ma dość szkodliwych zwyczajów turystów. Szykują się poważne zmiany

Pagan odwiedzane jest chętnie przez turystów ze względu na niezwykłe widoki, na jakie mogą liczyć szczególnie po zmierzchu. Z tego też względu wiele osób wspina się na dachy budynków, w tym świątyni Shwe Leik Too, by z góry cieszyć się pięknem natury. Fotografowie amatorzy i profesjonaliści prześcigają się w robieniu panoramicznych zdjęć miasta.

– Wielu odwiedzających nie jest świadomych albo po prostu zapomina, jak kruche są te budynki – mówi Joseph, przewodnik. "The Independent" podkreśla, że jest o co walczyć – na terenie kompleksu Pagan znajduje się ponad 3,5 tys. buddyjskich monumentów i świątyń. Ze względu na jego ogromną powierzchnię, a przy tym ograniczone możliwości finansowe, Mjanma nie jest w stanie w pełni zabezpieczyć zabytków.

Ministerstwo Kultury postanowiło aktywniej zadziałać, by chronić niezwykłe dziedzictwo. Przygotowywana jest propozycja, by kompleks znalazł się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2019 toku. Już teraz wzmocniono środki bezpieczeństwa, a Mjanma deklaruje podjęcie dalszych kroków - budowę punktów widokowych i wprowadzenie lotów balonem, by turyści mogli wykonywać panoramiczne zdjęcia, nie niszcząc przy tym budynków.