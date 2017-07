W internecie krążą instrukcje dla manifestujących w Hamburgu antyglobalistów. „Nie mówcie nic policji”

W dokumencie zatytułowanym „Wspólnie przeciwko represjom – również podczas protestów przeciwko szczytowi G20 w Hamburgu”, przeczytać możemy o kilku podstawowych zasadach, którymi powinni kierować się antyglobaliści protestujący na ulicach. Jak piszą już na wstępie artykułu jego autorzy, „udział w akcjach politycznych często oznacza problemy z policją”. W związku z tym protestujących, którzy znajdą się w opałach, wspierać ma specjalna grupa antyrepresyjna. Jedną z jej zadań jest udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. Opublikowana w internecie notatka ma jednak pomóc do maksimum ograniczyć liczbę osób, które z takie pomocy będą zmuszone skorzystać.

„Podczas dni akcji polecamy spakować ubrania ciemne, jednorodne, nie wyróżniające się oraz czapkę lub baseballówkę” - piszą autorzy instrukcji. „Zostawcie w domu wszelkie banki danych, które będą wam niepotrzebne (notes z numerami telefonów i adresami, kalendarz itd.). Jeżeli nie chcecie zrezygnować z telefonu komórkowego, kupcie sobie jakiś tani model, w którym na czas demonstracji zapiszcie tak mało danych jak tylko jest to możliwe (żadnych zdjęć, e-mailów, SMSów i innych kanałów komunikacji)” – czytamy dalej.

Według notatki, podczas demonstracji niewskazane jest używanie alkoholu i innych substancji odurzających. „Jeżeli zażywacie regularnie lekarstwa, spakujcie ich wystarczającą ilość (wartość orientacyjna: okres akcji + trzy dni) i zabierzcie kartę ubezpieczenia zdrowotnego” – zalecają autorzy tekstu.

Autorzy instrukcji przekonują też, że uczestnicy manifestacji zatrzymani przez policję pod żadnym pozorem nie mogą podjąć z nią współpracy. „Obojętnie o co policja pyta, nie mówcie nic – to może zaszkodzić zarówno wam, jak i innym. Odmowa składania zeznań jest wyrazem silnej ofensywnej postawy, przez co prowadzone przez policję przesłuchanie okaże się jałowe. Odmowa składania zeznań jest waszym prawem – nie można was do tego zmusić” – zwracają uwagę. „Nie komentujcie postawionego/ych wam zarzutu/ów również w rozmowach ze współaresztowanymi. Niczego nie podpisujcie. Nie ma ku temu żadnego powodu, a w razie wątpliwości może to wam jedynie zaszkodzić. Rzeczy osobiste odzyskacie również bez konieczności złożenia podpisu” – dodają. Przypominają także o prawie do 2 telefonów i ostrzegają przed podsłuchami.