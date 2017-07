Trump spotkał się z Putinem. „To zaszczyt móc z panem rozmawiać”

Donald Trump jeszcze przed rozpoczęciem rozmów podkreślił, że możliwość spotkania się prezydentem Rosji po raz pierwszy jest dla niego zaszczytem. Polityk zapowiedział, że oczekuje pozytywnych relacji z dawnymi rywalami z okresu zimnej wojny. Turmp i Putin rozmawiali przy pomocy tłumaczy. W spotkaniu uczestniczyli również ministrowie spraw zagranicznych. Strona rosyjska poinformowała, że przywódcy rozmawiali o walce z terroryzmem, wojnie domowej w Syrii, trudnej sytuacji na Ukrainie oraz sankcjach gospodarczych, jakie zostały nałożone na Rosję jeszcze za czasów prezydentury Baracka Obamy.

Władimir Putin podkreślił, że do rozwiązania tych problemów nie wystarczą rozmowy telefoniczne, ponieważ konieczne są spotkania twarzą w twarz. Do tej pory politycy komunikowali się bowiem przez telefon. Putin zapewnił, że chce jak najlepszych stosunków dwustronnych ze Stanami Zjednoczonymi. – Bardzo się cieszę, że mogę się z panem spotkać. Mam nadzieję, że to i kolejne spotkania okażą się produktywne – przyznał prezydent Rosji. Kiedy dziennikarze próbowali zadać Donaldowi Trumpowi pytania o ingerencję Rosji w wybory prezydenckie w USA, przywódca nie udzielił odpowiedzi.

Zamieszki na ulicach Hamburga

Do Hamburga na szczyt G20 z całego świata zjechali się najpotężniejsi przywódcy najbogatszych państw. W mieście zjawiło się też około 100 tys. antyglobalistów i 20 tysięcy uzbrojonych po zęby funkcjonariuszy policji. Pod hasłem „Welcome to hell” - „Witamy w piekle”, już w czwartek antyglobaliści rozpoczęli wielki marsz przez miasto. Do starć doszło kiedy policja przypuściła atak i zatrzymała liczący 12 tysięcy osób pochód przeciwników szczytu. Część demonstrantów - należąca do skrajnie lewicowego tak zwanego czarnego bloku - miała zasłonięte twarze, co było niezgodne z przepisami. Policjantów obrzucono kamieniami, butelkami i petardami. Funkcjonariusze użyli armatki wodnej i gazu pieprzowego. Jeszcze przed rozpoczęciem szczytu G20 spłonęło 12 luksusowych samochodów. Nieznani sprawcy podpalili auta stojące na parkingu przed salonem, a służby podejrzewają, że sprawa ma związek z protestami antyglobalistów.