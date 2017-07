21-letni turysta skatowany na śmierć na greckiej wyspie Zakynthos

CNN powołując się na informacje uzyskane od lokalnej policji poinformowała o śmierci 21-letniego mężczyzny na greckiej wsypie Zakynthos. Bakari Henderson, student Uniwersytetu w Arizonie został znaleziony martwy w nocy z piątku na sobotę 8 lipca. Rzecznik greckiej policji Ntaras Vangelis powiedział, że mężczyzna, którego ciało znaleziono w pobliżu restauracji Bar Code w rejonie Lagnas został poważnie pobity.

Według CNN, Henderson miał się bawić ze znajomymi w jednym z lokali, gdy niespodziewanie podszedł do niego obcy mężczyzna. Po krótkiej wymianie zdań doszło do bójki, która przeniosła się z lokalu na ulicę. Z nagrań z kamery przemysłowej wynika, że w bójce brało udział 10 osób. Turysta ze Stanów Zjednoczonych odniósł poważne obrażenia. 21-latek trafił do pobliskiego szpitala, jednak mimo szybkiej interwencji lekarzy jego życia nie udało się uratować.

Rzecznik greckiej policji poinformował, że w związku ze sprawą zostało zatrzymanych dwóch mężczyzn - 34-letni grecki barman oraz 32-letni Brytyjczyk serbskiego pochodzenia. Śledczy, który pracują nad ustaleniem okoliczności zdarzenia, poszukują pozostałych osób, które brały udział w bójce. Rzecznik Uniwersytetu w Arizonie przekazał kondolencje krewnym Bakari'ego Hendersona.