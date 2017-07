Ivanka Trump popełniła poważną gafę? „To dopiero początek skandalu”

Media obiegło zdjęcie, na którym widać przy stole Ivankę Trump w gronie światowych przywódców. Córka prezydenta Stanów Zjednoczonych zasiadła obok m.in. tureckiego prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana, brytyjskiej premier Theresy May, chińskiego przywódcy Xi Jinpinga oraz niemieckiej kanclerz Angeli Merkel. W tym czasie jej ojciec brał udział w spotkaniu dwustronnym z prezydentem Indonezji. Gdy skończył rozmowę, wrócił na sesję roboczą, a Ivanka wycofała się na tył pomieszczenia.

Sytuacja jest szeroko komentowana w mediach, szczególnie że podobny manewr Trumpowie mieli stosować dwukrotnie. Obserwatorzy zwracają uwagę, że wprawdzie Ivanka pełni rolę sekretarki i doradczyni ojca, ale w podobnych sytuacjach przywódców zazwyczaj zastępują ministrowie bądź szefowie delegacji. W przypadku Dondal Trumpa i jego córki dodatkowe kontrowersje budzi fakt pokrewieństwa.

– W dyplomacji są rzeczy święte, których nie można naruszać. Miejsce głów państw przy głównym stole obrad jest niczym królewski tron. Prawo do zasiadania przy głównym stole obrad mają tylko szefowie delegacji – komentował w rozmowie z Wirtualną Polską specjalista od protokołu dyplomatycznego, dr Janusz Sibora.