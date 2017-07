Trump ubierał żołnierza, pęd wiatru rozbierał. Nietypowa interwencja prezydenta

Media obiegło nagranie sprzed odlotu Trumpa śmigłowcem Marine One w Hamburgu, którym transportowano go do prezydenckiego Air Force One. Przed wejściem na pokład maszyny Korpusu Piechoty Morskiej Donald Trump zauważył, że generowany przez nią silny podmuch powietrza zdarł czapkę z głowy żołnierza stojącego przy schodach wiodących na pokład.

Członek elitarnej jednostki marine w obecności głowy państwa stał jednak niewzruszenie na baczność, wobec czego Donald Trump postanowił mu pomóc i podać czapkę, która zdążyła odlecieć na kilka metrów. Nie przewidział jednak, że nakrycie głowy ponownie wyląduje na płycie lotniska. Tym razem pomógł nie tylko prezydent, ale i eskortujący go wojskowy, a sam Trump opierając się silnemu wiatrowi wsiadł na pokład.