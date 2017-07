Upadł bastion tzw. Państwa Islamskiego. Iracka armia wyzwoliła Mosul

Hajdar al-Abadi poinformował o zwycięstwie irackiej armii nad dżihadystami w Mosulu. To właśnie w tym mieście proklamowany został samozwańczy kalifat jakim jest tzw. Państwo Islamskie. Dżihadyści traktowali Mosul jako swoją stolicę, dlatego też odbicie miasta z rąk bojowników jest dla nich ogromnym ciosem.

Z komunikatu wydanego przez irackiego premiera wynika, że Hajdar al-Abadi, który jest również naczelnym dowódcą sił zbrojnych przybył do Mosulu i pogratulował zwycięstwa żołnierzom, którzy od wielu miesięcy walczyli o wyzwolenie miasta. Ofensywa na Mosul rozpoczęła się bowiem w październiku 2016 roku. Iracka armia była wspierana przez koalicję antyislamską oraz oddziały kurdyjskich peszmergów. W miejscach, w których od 2014 roku powiewały flagi dżihadystów, żołnierze z Iraku włożyli flagi swojego państwa.

„Nasz wróg jest niezwykle silny. Ale my też nie jesteśmy słabi”

Irackie siły rządowe wspierane przez kurdyjskich bojowników, sunnicckich wojowników oraz szyickie organizacje paramilitarne, we wtorek 18 października w godzinach porannych były już 20 km od południowej granicy miasta. Z informacji agencji Reutera wynika, że w ciągu pierwszej doby prowadzonej operacji zabezpieczono około 20 wiosek na obrzeżach miasta. – Nasz wróg jest niezwykle silny. Ale my też nie jesteśmy słabi. Oni walczą nie tylko z Kurdami czy szyitami, ale z całym światem. Nie możemy pozwolić im wygrać, robimy to dla dobra całego świata – tłumaczył jeden z generałów Orli Guerin. 21 października ISIS zaatakowało miasto Kirkuk, znajdujące się w głębi terytorium Kurdystanu. Dzień później wojska rządowe odbiły zajęte dzielnice Kirkuku. 3 listopada 2016 siły rządowe rozpoczęły przejmowanie dzielnic we wschodniej części Mosulu. Irackie siły przejęły w styczniu 2017 z rąk IS wschodnią część Mosulu po blisko stu dniach zaciętych walk, a 19 lutego rozpoczęły kontrofensywę na zachodnią część miasta