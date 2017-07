Rekordowe temperatury w USA. Setki osób ewakuowanych z powodu pożarów

W Kalifornii odnotowywane są rekordowe temperatury. Upały dają się we znaki przede wszystkim mieszkańcom południowej części stanu. Są one przyczyną rozprzestrzeniania się i powstawania nowych ognisk pożarów lasów. W hrabstwie Santa Barbara pożar rozprzestrzenił się na 3,2 tys. hektarów. Jak podaje CNN, do gaszenia 17 pożarów wezwano aż 2300 strażaków. U podnóża gór Sierra Nevada pożary objęły już ponad 800 hektarów. Ogień zniszczył kilkanaście domów. Z całego hrabstwa ewakuowano setki mieszkańców. Z informacji służb wynika, że na chwilę obecną nie ma żadnych ofiar śmiertelnych.

Policja informowała o sześciu rannych, jednak ich obrażenia nie były poważne. Rzecznik lokalnych władz Gina DePinto poinformowała, że blisko 200 dzieci zostało ewakuowanych z terenu popularnego w Kalifornii wakacyjnego obozu dla młodzieży. Ich zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo, jednak na chwilę obecną nie wiadomo kiedy i czy w ogóle będą mogły wrócić na teren obozu. Trudna sytuacja może się utrzmaćjeszcze przez kilka dni, ponieważ meteorolodzy nie zapowiadają w najbliższych dniach zmiany pogody.