Był gwiazdą futbolu, teraz zostanie księdzem. Były sportowiec otrzymał święcenia kapłańskie

Philip Mulryne był gwiazdą reprezentacji Irlandii Północnej. Dla narodowej drużyny grał w latach 1997-2007 i zdobył w sumie 3 gole. Piłkarz przez blisko 7 lat był związany z Manchesterem United. Oficjalnie wystąpił jednak tylko w jednym meczu. Z Old Trafford przeniósł się do Norwich City, gdzie grał regularnie. W 2004 wywalczył ze swoją drużyną awans do Premier League. Od 1999 do 2005 roku rozegrał 161 meczów w barwach Norwich City F.C. zdobywając 18 goli. Sportową karierę zakończył w 2009 roku.

Po tym jak Philip Mulryne rozstał się ze swoim klubem, postanowił zmienić tryb życia.Były piłkarz uczył się w najstarszym w Ulsterze seminarium imienia świętego Malachiasza, a także studiował filozofię na Królewskim Uniwersytecie w Belfaście. W 2012 roku wstąpił do dominikańskiego domu nowicjatu w Cork. 29 października 2016 otrzymał od abp Diarmuida Martina święcenia na diakona w zakonie dominikanów. W niedzielę 9 lipca przyjął święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Josepha Augustine'a Di Noia, sekretarza pomocniczego Kongregacji Nauki Wiary, który specjalnie z tej okazji przyjechał z Rzymu do Irlandii.