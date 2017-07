Ważne zmiany w sprawowaniu katolickiego sakramentu. Watykan dopuszcza modyfikacje genetyczne

Prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów kardynał Robert Sarah poinformował, że produkowanie komunikantów z roślin genetycznie modyfikowanych jest dopuszczalne w sytuacji, gdy działanie ma doprowadzić do zmniejszenia zawartości glutenu w ostatecznym produkcie. Duchowny wskazał równocześnie, że nie istnieje sposób, by w zgodzie z kościelną doktryną, produkować całkowicie bezglutenowe pieczywo eucharystyczne, gdyż w mące pszennej musi pozostać wystarczająco dużo białka (glutenu – red.), by cały proces mógł odbywać się bez wykorzystywania dodatków.

Co z winem?

Gwinejski kardynał, który kieruje Kongregacją Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w specjalnym liście do księży wskazał, że komunikaty i wino mszalne „mogą być zakupione nawet w internecie”, ale muszą spełniać określone warunki. W dokumencie sporo miejsca poświęcił winu, które musi być produkowane przez osoby „wyróżniające się uczciwością”. Jak zaznaczył, dodawanie owoców lub cukru do wina wykorzystywane podczas mszy jest „poważnym występkiem”. „Jest zakazanym wykorzystywanie wina podejrzanego pochodzenia” – dodał.

Równocześnie kardynał wskazał, że dla osób, które nie tolerują z powodów zdrowotnych wina, do celów sprawowania sakramentu można wykorzystać niefermentowany sok z winogron lub moszcz winny.