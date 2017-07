Nieopodal Wenecji powstała „faszystowska” plaża. „Komora gazowa, zakaz wstępu” na drzwiach pryszniców

Sprawę opisał w niedzielę włoski dziennik „La Repubblica”. Plażą zarządzać ma zadeklarowany 64-letni zwolennik włoskiego faszyzmu Gianni Scarpa. Przy wejściu znajduje się napis: „Strefa antydemokratyczna i reżimowa”. Z kolei obok kabin oraz pryszniców ustawione są tablice z portretami Benito Mussoliniego i fragmentami jego przemówień. Na drzwiach niektórych kabin widnieją np. napisy: „Komora gazowa, zakaz wstępu”, czy hasła: „Prawo sprawiedliwości rodzi się z lufy strzelby”.

Przez głośniki na plaży co pół godziny puszczane są przemówienia, nawiązujące stylem do mów Mussoliniego. Atakowani są w nich migranci i papież Franciszek, którego poleca się odesłać do Argentyny. Zarządca wymaga od obecnych bezwzględnego posłuszeństwa, dyscypliny oraz zachowania czystości na plaży. Scarpa zaznacza ponadto, że jest całkowitym przeciwnikiem narkotyków i nie są one obecne na jego plaży. „Opowiadam się za całkowitą eksterminacją narkomanów” – można przeczytać na tabliczkach.

Do sprawy odniosło się w oświadczeniu Krajowe Stowarzyszenie Włoskich Partyzantów. Podkreślono, że stanowczo potępia się „prowokacyjne i niebezpieczne zachowanie” najemcy plaży. Zaapelowano ponadto o natychmiastowe odebranie mu koncesji i wymierzenie kary za apologię faszyzmu, co jest zabronione. Ponadto stowarzyszenie poinformowało, że w celu omówienia sprawy spotka się z miejscowymi władzami.