Linie lotnicze zmuszały pracownice do wykonania testów ciążowych. „To wynikało z troski o bezpieczeństwo”

Urzędnicy z hiszpańskiej inspekcji pracy odkryli, że linie lotnicze Iberia zmuszały kandydatki do pracy do wykonania testu ciążowego przed podpisaniem umowy. W przypadku odmowy, kobiety nie miały szans na zatrudnienie. Do badań nakłaniano również osoby, który pracowały już dla tych linii lotniczych. Jeśli stewardessa czy pracownica biura obsługi pasażera nie chciała wykonać testu, wówczas musiała liczyć się z grzywną.

Po tym, jak o sprawie zaczęły informować media, władze Iberii wydały oświadczenie, w którym podkreślono, że „w ten sposób linie lotnicze chciały uniknąć problemów i zagwarantować pracownicom w ciąży jak najlepsze warunki pracy, a ponadto był to wynik troski o bezpieczeństwo kobiet” . Zaprzeczono również, jakoby kobiety w ciąży nie miały szans na zatrudnienie. Na potwierdzenie swoich słów firma przedstawiła statystyki, z których wynika, że ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy zatrudniono pięć kobiet w ciąży.

Argumenty przedstawicieli Iberii nie przekonały jednak inspekcji pracy, która nakazała firmie jak najszybsze zaprzestanie tego typu praktyk. Na firmę nałożono również grzywnę w wysokosci 25 tysięcy euro. Ponadto, hiszpańska minister zdrowia Dolors Montserrat podkreśliła, że zgodnie z obowiązującym prawem ciąża nie może stanowić przeszkody przy zatrudnieniu