Wielka Brytania: Pierwsza w historii para homoseksualnych muzułmanów wzięła ślub

Sytuacja Jaheda Choudhury'ego była bardzo trudna. Dzieci w szkole nie akceptowały go. – Wyzywali mnie od świń, wyrzucali na mnie śmieci. To były najgorsze lata mojego życia – opowiadał. Kiedy mężczyzna dokonał coming-outu, jego rodzina odrzuciła go. Krewni próbowali zmusić Jaheda do poddania się terapii, ponieważ w ich opinii homoseksualizm jest chorobą, którą da się wyleczyć. Imam lokalnego meczetu, do którego chodził przez blisko 15 lat, wydał dla Jareda zakaz wstępu. Kiedy skończył 22 lata, Jahed wpadł w depresję i próbował popełnić samobójstwo.

Zupełnie nieoczekiwanie w jego życiu pojawił się Sean Rogan. 17-letni wówczas mężczyzna próbował pocieszać spotkanego w parku Jaheda, który płakał nad swoim nieudanym życiem. Para zakochała się w sobie, jednak ich wspólne życie było bardzo trudne. Kreniw nie tolerowali homoseksualizmu Jaheda i Seana, podkreślając, że jest on niezgodny z islamem. Jak podaje „The Telegraph” , jeden z krewnych groził, że zabije obu mężczyzn.

Mimo tego, Jahed i Sean postanowili się nie poddawać. Kilka dni temu mężczyźni wzięli ślub w miasteczku Walsall w Wielkiej Brytanii. Tym samym zostali pierwszą na świecie muzułmańską parą jednopłciową. Mężczyźni byli ubrani w tradycyjne stroje weselne. Na uroczystości nie pojawił się nikt z krewnych Jareda. Oczywiście, że było mi przykro. Ale już się z tym pogodziłem, że dla nich nie istnieje. Jestem szczęśliwy u boku Seana i mam nadzieję, że czeka nas wiele dobrych i szczęśliwych chwil tłumaczył Jared.

W podróż poślubną para wybiera się do Hiszpanii.