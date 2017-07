Sprzedał maszynę do pisania za 100 euro. Okazało się, że to Enigma z czasów II wojny światowej

Na jednym z lokalnych bazarów w Rumunii kolekcjoner nabył za 100 euro maszynę do pisania. O nabywcy niewiele wiadomo, poza tym, że jest profesorem kryptografii. Doskonale więc zdawał sobie sprawę, jaki skarb wszedł w jego posiadanie. Okazało się, że jest to pochodząca z czasów drugiej wojny światowej maszyna szyfrująca. Przedmiot trafił na aukcję do rumuńskiego domu aukcyjnego Artmark. Kolekcjoner ustalił cenę wywoławczą na 9 tysięcy euro. Ostatecznie Enigmę sprzedano za 45 tysięcy złotych.Rumunia była sojusznikiem nazistowskich Niemiec do 1944 r. Historycy twierdzą, że na terenie kraju może się znajdować również wiele innych maszyn kryptograficznych, które jeszcze nie zostały odkryte.

Czym jest Enigma?

Enigma to niemiecka przenośna, elektromechaniczna maszyna szyfrująca, oparta na zasadzie obracających się wirników, opracowana przez Artura Scherbiusa, a następnie produkowana przez wytwórnię Scherbius & Ritter. Enigma była używana komercyjnie od lat 20. XX wieku, a później została zaadaptowana przez instytucje państwowe wielu krajów. Podczas II wojny światowej maszyna ta była wykorzystywana głównie przez siły zbrojne oraz inne służby państwowe i wywiadowcze Niemiec, a także innych państw.Po raz pierwszy szyfrogramy zakodowane przy pomocy Enigmy udało się rozszyfrować polskim kryptologom w grudniu 1932 roku w Pałacu Saskim w Warszawie mieszczącym siedzibę Biura Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Prace Polaków, głównie Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego pozwoliły na dalsze prace nad dekodowaniem szyfrów stale unowocześnianych maszyn Enigma najpierw w Polsce, a po wybuchu wojny we Francji i Wielkiej Brytanii.