Donald Trump w Paryżu. Pojawiły się różnice zdań

Donald Trump dotarł do Paryża w towarzystwie żony Melanii, której kreacja od razu wzbudził zainteresowanie światowych mediów. Nie moda była jednak głównym tematem rozmów na szczycie.

Po oficjalnym powitaniu przez prezydenta Francji, Trump i Macron udali się na rozmowy, które trwały dłużej niż pierwotnie zaplanowano. Podczas konferencji prasowej po ich zakończeniu Macron przypomniał, że nie podoba mu się decyzja Stanów Zjednoczonych Ameryki dotycząca wycofania się z porozumienia klimatycznego. Równocześnie zapewnił, że Paryż i Waszyngton wspólnie zajmą się bezpieczeństwem i pokojem na Bliskim Wschodzie, a także regulacją sytuacji w Syrii po zakończeniu wojny domowej.

Donald Trump przypomniał, że wyzwania bezpieczeństwa stoją przed całą wspólnotą państw zachodnich, które muszą stawić im opór. Przypomniał, że za jego prezydentury podjęto decyzję o anihilacji terrorystów, a nie tylko pozbawiania ich funduszy i terytorium. w

W czasie, gdy prezydencki rozmawiali o przyszłości świata, pierwsza dama udała się do szpitala dziecięcego w Paryżu. Szpital Necker to największy szpital pediatryczny we Francji i jedna z najstarszych placówek w Paryżu. Melania, która zna język francuski, rozmawiała z małymi podopiecznymi.

Dwudniowa wizyta Trumpa we Francji zbiega się z rocznicą zdobycia Bastylii, który jest francuskim świętem narodowym oraz setną rocznicą przybycia amerykańskiego korpusu ekspedycyjnego do Francji w czasie pierwszej wojny światowej.