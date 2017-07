Czy ten komentarz Donalda Trumpa aby na pewno był stosowny? Mówił o żonie Emmanuela Macrona

W transmisji na żywo z powitania amerykańskiej pary prezydenckiej w Paryżu przez Emmanuela Macrona oraz jego małżonkę Brigitte Trogneaux zarejestrowany został moment, który wywołał gorącą dyskusję internautów.

– Jesteś w bardzo dobrej formie – zwrócił się do żony prezydenta Francji Donald Trump. Po chwili dodał, że chodzi mu o „formę fizyczną”. – Piękna – zapewnił prezydent USA. Słowa, które zostały wypowiedziane prawdopodobnie jako kurtuazyjny komplement podczas powitania stały się przyczynkiem do dyskusji, czy były one na pewno stosowne.

Dyskusja wynika z faktu, iż pierwsza dama Francji jest starsza od swojego męża o 24 lata (żona Donalda Trumpa jest od niego młodsza o 24 lata – red.), a zarazem 7 lat młodsza od prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. Fakt, iż Emmanuel Macron postanowił poślubić starszą od siebie kobietę, a w dodatku swoją byłą nauczycielkę, był podczas kampanii i tuż po niej szeroko omawiany przez komentatorów. W wielu artykułach pojawiały się informacje, że to ona stoi za rozbudzeniem ambicji politycznych męża.