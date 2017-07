Neonaziści zorganizowali koncert. Sąd wydał zgodę

Służby potwierdziły, że w koncercie wzięło udział prawie 6 tys. osób. Impreza odbywała się na obrzeżach miasta Themar na placu, na którym rozstawiono wielki namiot. W związku z koncertem zamknięto kilka okolicznych dróg i ustawiono punkty kontrolne, w celu sprawdzania uczestników.

„Deutsche Welle” informuje, że zanotowano ponad 20 różnych incydentów, które przeważnie miały związek z pokazywaniem nielegalnych, niezgodnych z konstytucją nazistowskich symboli. Policja podała również, że 8 przestępstw dotyczyło wyrządzenia szkód materialnych i posiadania narkotyków. Wydarzenie w mieście, które liczy ok. 3 tys. mieszkańców zabezpieczało aż tysiąc funkcjonariuszy.





Protesty

Mimo że sąd w Hildburghausen zezwolił na to, by koncert doszedł do skutku, było wielu przeciwników tego wydarzenia.Zdaniem niemieckiego rządu, w Niemczech w 2016 r. odbyło się co najmniej 205 ekstremistycznych wydarzeń muzycznych, w tym 78 koncertów. Dla neonazistów muzyka stała się kluczowym środkiem docierania do odbiorców i rozpowszechniania swojej ideologii.