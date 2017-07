Chciał „zginąć za Allaha”. Rzucił się z nożem na policję i cywilów

Do zdarzenia doszło w pobliżu dworca głównego na placu, skąd codziennie odjeżdżają na lotnisko autokary. Na początku imigrant z Gwinei rzucił się z nożem na pracowników, którzy zdołali zamknąć się w autobusie i stamtąd wezwali policję. kiedy antyterroryści wezwani na miejsce wytropili mężczyznę, rzucił się na jednego z funkcjonariuszy, lekko go raniąc.

Kiedy policjanci prowadzili mężczyznę do radiowozu, krzyczał on,że chce „umrzeć za Allaha”. Napastnik nie miał przy sobie żadnych dokumentów. Policji jednak udało się go zidentyfikować dzięki odciskom palców. Jak się okazało, jest to 31-latek pochodzący z Gwinei, który miał od 4 lipca nakaz opuszczenia Włoch.