„Uwielbia trzymać moją dłoń”. Trump o spotkaniach z Macronem

Po majowym szczycie państw G7 fotografie, na których widać było moment uścisku dłoni między Donaldem Trumpem i Emmanuelem Macronem obiegły media na całym świecie. Nie brakowało komentarzy o zbielałych kłykciach oraz zaciśniętych szczękach obu przywódców. Podobne „siłowe” powitanie prezydenci wymienili na wcześniejszym szczycie państw NATO w Brukseli.

W wywiadzie dla „New York Times” Trump skomentował ostatni, długotrwały uścisk dłoni, jaki wymienił z prezydentem Francji pdoczas wizyty w Paryżu. Podzielił się też z czytelnikami uwagami na temat Macrona. – To świetny facet. Inteligentny, silny. Uwielbia trzymać moją dłoń – komentował, nawiązując do słynnych powitań z Brukseli i Paryża. Do tematu Trump wracał kilkakrotnie. W innym miejscu skomentował: „Ludzie nie zdają sobie nawet sprawy, jak bardzo on lubi trzymac mnie za rękę. I to dobrze, dopóki nie idzie dalej”.

Emmanuela Marcona Trump określił mianem „bardzo dobrej osoby”. – To twardy facet, ale spójrzcie, musi taki być. Sądzę, że będzie wspaniałym prezydentem Francji. Ale uwielbia trzymać moją dłoń – ponownie skomentował amerykański prezydent.