Od ulubieńca Amerykanów do skazańca. O O.J. Simpsonie nakręcono serial, teraz wyjdzie na wolność

„Dziękuje!” – powiedział 70-latek, skłaniając głowę, gdy usłyszał wyrok. O.J. Simpson został aresztowany 15 września 2007 roku w Las Vegas w związku z włamaniem do pokoju hotelowego. Sportowiec utrzymywał, że chciał tylko odebrać swoją własność, tj. pamiątki po sławnych sportowcach. 4 października 2008 roku został uznany za winnego wszystkich 12 zarzutów związanych z napadem z bronią w ręku w Las Vegas oraz porwaniem. 5 grudnia 2008 roku został skazany za zbrojny napad i porwanie. Skazano go na 33 lata więzienia z możliwością warunkowego zwolnienia po odbyciu co najmniej 9 lat orzeczonej kary. Simpsonowi pomogły niewątpliwie zeznania przez niego poszkodowanych. Jeden z nich Bruce Fromong przyznał, że gdyby były gwiazdor amerykańskiego futbolu zadzwonił do niego, że wychodzi z więzienia, to sam odwiózłby go domu.

W 1994 roku Simpson oskarżony zostało zabicie swojej byłej żony, Nicole Brown oraz kelnera z restauracji „Mezzaluna”, Rona Goldmana. Ciała Nicole Brown i Rona Goldmana znaleziono pod domem byłej żony Simpsona. Oboje mieli mnóstwo ran. Na miejscu znaleziono ponadto zakrwawioną rękawiczkę. Kiedy policja zjawiła się pod domem futbolisty, by zawiadomić go o śmierci byłej żony, na podjeździe zastali ubrudzonego krwią białego Forda Bronco. O.J. Simpsona nie zastano w domu. Jego przyjaciel, który otworzył drzwi przekazał, że poprzedniego dnia poleciał on do Chicago. Policjanci nie mogli przeszukiwać posesji, ponieważ nie mieli potrzebnego do tego nakazu. Mimo to w ten sam dzień znaleziono na posesji drugą rękawiczkę, na której była krew. Mimo wszelkich przesłanek świadczących o jego winie, Simpson został uniewinniony przez ławę przysięgłych w 1995 roku. W 1997 roku sąd cywilny zasądził od Simpsona odszkodowanie w wysokości 33,5 miliona dolarów dla rodzin zmarłych przyjmując, że Simpson pozbawił ich życia. Zgodnie z prawem stanu Kalifornia sąd cywilny nie był związany wyrokiem sądu karnego.

Simpsonowi poświęcony jest serial „American Crime Story”. W rolę sportowca wcielił się Cuba Gooding Jr.