„Guardian” skrytykował parę książęcą. „Podlizywali się w Polsce niezbyt sympatycznemu rządowi”

Według „Guardiana” Kate i William „podlizywali się w Polsce niezbyt sympatycznemu rządowi”. Zdaniem brytyjskich dziennikarzy było to obliczone na pozyskanie sojusznika do trudnych negocjacji dotyczących wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Autorka komentarza Kate Melby, oburza się także, że do ocieplania wizerunku „przerażającego polskiego rządu” wykorzystano dzieci Kate i Williama.

Dziennikarka krytykując wizytę brytyjskiej pary książęcej w Polsce, opisuje także obecną batalią o zmiany w sądownictwie naszego kraju. „Taka jest teraz Wielka Brytania. Brexit nas osłabił, nie jesteśmy już liderami demokratycznego świata. W zamian, nasza królewska rodzina stała się przerywnikiem pomiędzy kolejnymi aktami łamania konstytucji przez polski rząd. Powinna się wstydzić tej wizyty” – pisała.

Była to pierwsza wizyta brytyjskiej pary książęcej w Europie Środkowo-Wschodniej i pierwsza poza krajami Wspólnoty Narodów, w której wzięły udział ich dzieci, książę George i księżniczka Charlotta. Dzieci nie brały udziału w oficjalnych punktach wizyty. Spędziły czas w Belwederze, który został udostępniony przez parę prezydencką królewskiej rodzinie na okres jej pobytu w naszym kraju.