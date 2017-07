Zabójstwo Polki i trojga jej dzieci. 50-letni Bośniak w areszcie

W sobotę szwedzki dziennik „Exspressen” poinformował o zamordowaniu obywatelki Polski mieszkającej w Göteborgu. Razem z nią zginęła trójka jej dzieci. Już z wczorajszych doniesień medialnych wiadomo było, że kobieta była żoną obywatela Bośni, a rodzina miała poważne problemy finansowe. Czynsz przestała płacić przed dwoma laty. Miała także wiele długów. W dniu morderstwa miało dojść do eksmisji z zajmowanego przez nią lokalu.

Polka miała 35 lat, a jej dzieci od 2 do 8 lat. Cała rodzina mieszkała w dzielnicy Angered na północy Göteborga. Służby ratunkowe wezwane do mieszkania, w którym doszło do tragedii, znalazły zwłoki kobiety i jednego z trojga jej dzieci. Pozostała dwójka zmarła po przewiezieniu do szpitala. Policję i straż pożarną zaalarmowali sąsiedzi, których zaniepokoił dym wydobywający się z mieszkania.

Jedynym zatrzymanym w związku z tą tragedią jest 51-letni Bośniak, mąż kobiety i ojciec dzieci. Bliski przyjaciel polsko-bośniackiej rodziny opowiedział dziennikarzom, że mężczyzna zawodowo zajmował się układaniem parkietów i podłóg i nigdy nie stronił od ciężkiej pracy. Policjanci podejrzewają, że mężczyzna po zasztyletowaniu najbliższych podłożył ogień, by zatuszować ślady. 50-latka zatrzymano w pobliżu miejscu zdarzenia, znajdował się pod silnym wpływem alkoholu. Mężczyzna trafił do areszty, nie przyznaje się do winy.