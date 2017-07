Niechlubny rekord Macrona. Od ponad 20 lat żaden nowy prezydent tak szybko nie tracił w sondażach

Wyniki ostatniego sondażu opublikowała w niedzielę gazeta „Journal du Dimanche” . Z badania wykonanego przez pracownię Ifop wynika, że z pracy Marcona zadowolonych jest 54 proc. Francuzów, w porównaniu do 64 w proc. w czerwcu. Równocześnie rośnie odsetek niezadowolonych z poczynań Macrona. W czerwcu stanowili oni 35 proc. respondentów. W lipcowym badaniu było to już 43 proc. ankietowanych.

Media nad Sekwaną podkreślają, że ostatnim razem nowo wybrany prezydent tracił tak szybko zaufanie rodaków ponad 20 lat temu – przytrafiło się to w 1995 roku Jacques’owi Chiracowi. Co symptomatyczne, podobne rezultaty przynosi także inny sondaż wykonany na zlecenie telewizji BVA.

Reuters podkreśla, że Macron ma za sobą ciężki miesiąc naznaczony dużymi problemami w wojsku. Wobec braku porozumienia w sprawie cięć wydatków na obronność zrezygnował główny dowódca francuskiej armii generał Pierre de Villiers.

Powodów do zadowolenia nie może mieć też premier Edouard Philippe, którego popiera obecnie 56 proc. ankietowanych, co stanowi spadek o 8 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca.