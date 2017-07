„Nie zabijajcie nas!” Protestujący wdarli się do Senatu przed kluczowym głosowaniem

Ostatecznie postanowiono, że zostanie podjęta rozmowa nad nową ustawą o opiece zdrowotnej, która miałaby zastąpić krytykowaną przez prezydenta Donalda Trumpa tzw. Obamacare. W trakcie posiedzenia Senatu na salę wdarli się protestujący, którzy wznosili okrzyki: „Wstyd”, „Zabijcie tę ustawę, nie zabijajcie nas”. Mimo szybkiego usunięcia ich z sali obrad, zza drzwi nadal było słychać hasła wykrzykiwane przez grupę osób.

W dniu decyzji Senatu głos na temat systemu opieki zdrowotnej zabrał na Twitterze prezydent Donald Trump. "Obamacare to torturowanie Amerykanów. Demokraci wystarczająco długo ogłupiali ludzi. Debatujcie albo debatujcie i zastąpcie nową. Długopis mam przygotowany" - pisał Donald Trump.

Republikanie a Obamacare

Obamacare to amerykańska ustawa reformująca system opieki zdrowotnej, uchwalona jeszcze za czasów prezydenta Baracka Obamy w 2010 r. Celami ustawy są m.in. zwiększenie liczby osób posiadających ubezpieczenie zdrowotne i zredukowanie kosztów opieki zdrowotnej. Projekt ustawy i późniejsze jej wejście w życie wywołały spór między popierającymi Obamacare Demokratami a przeciwnymi jej funkcjonowaniu Republikanami. Przeciwnicy ustawy wskazywali, że obligatoryjne ubezpieczenie zdrowotne, to dodatkowy podatek narzucony przez rząd.

Partia Republikańska (GOP) oraz prezydent Donalda Trumpa w kampanii wyborczej uczynili likwidację „Obamacare” jedną ze sztandarowych obietnic. Jeszcze na finiszu kampanii wyborczej kandydat Republikanów twierdził, że gdy tylko wygra wybory, natychmiast zlikwiduje taki system ubezpieczeń. – Gdy wygramy wybory do Białego Domu i do Kongresu, będziemy mogli natychmiast odwołać Obamacare. Zrobimy to bardzo szybko. Obamacare to jeden z najważniejszych powodów, dlaczego musimy wygrać 8 listopada – mówił Trump podczas wiecu w Valley Forge. Swoje stanowisko złagodził nieco po wygranej w wyborach.

Głosowanie nad zniesieniem wprowadzonego za kadencji Baracka Obamy systemu opieki medycznej zostało odłożone w marcu. Republikanie, którzy od lat postulowali konieczność likwidacji „Obamacare”, nie zdołali wówczas zgromadzić wystarczającej liczby głosów i projekt ostatecznie wycofano.