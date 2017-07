Trump: W armii USA nie ma miejsca dla osób transpłciowych

„Po konsultacji z generałami i ekspertami wojskowymi, proszę przyjąć do wiadomości, że rząd Stanów Zjednoczonych nie zaakceptuje i nie pozwoli na to, by w jakimkolwiek charakterze w amerykańskiej armii służyły osoby transpłciowe” – poinformował Donald Trump. „Nasze wojsko musi skoncentrować się na walce i zwycięstwie i nie może być obarczone olbrzymimi kosztami opieki medycznej oraz problemami, jakie wywołałaby obecność osób transpłciowych. Dziękuję” – dodał prezydent Stanów Zjednoczonych.

Oznacza to, że Donald Trump unieważnił ubiegłoroczną decyzję sekretarza obrony USA Ashtona Cartera, który za czasów prezydentury Baracka Obamy wydał zgodę na służbę osób transpłciowych w armii. Oznacza to, że zasady zostały zablokowane przez nową administrację i nie wejdą w życie.