Uprawiał seks z transpłciową kobietą, potem zadźgał ją nożem. Sąd wydał wyrok

Dwanya Hickerson i Dee Whigham rozmawiali ze sobą przez dwa miesiące za pośrednictwem serwisu randkowego. W końcu Whigham przyjechała do miasta Biloxi w stanie Missisipi nad Zatoka Meksykańską, gdzie mieszkał mężczyzna. Do spotkania doszło w lipcu 2016 r. Para spotkała się wieczorem w hotelu, ale dalej wydarzenia potoczyły się tragicznie. Hickerson zabił kobietę, kiedy dowiedział się, że jest ona osobą transpłciową. Jej ciało znaleziono nad ranem następnego dnia. „Independent” informuje, że mężczyzna w trakcie składania zeznań przyznał, że uprawiał seks z poznaną w sieci kobietą, ale kiedy dowiedział się o tym, że przeszła ona zmianę płci, dokonał zbrodni.Portal people.com podaje, że wyniki sekcji zwłok wykazały, że kobieta została dźgnięta nożem prawie 120 razy.

Sąd zdecydował, że Hickerson trafi za kratki na 40 lat. Matka ofiary Vickie Blackney Whigham przyznała, że nie jest zadowolona z wyroku. – On będzie miał szansę zobaczyć się jeszcze ze swoją rodziną. Ja ze swoim dzieckiem już nie – przekonywała. Mężczyzna przeprosił rodzinę ofiary. – Gdybym mógł to jeszcze zmienić, zrobiłbym to – stwierdził.