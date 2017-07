Amerykański dowódca gotowy przeprowadzić atak nuklearny. „Gdyby Trump tak zadecydował, wypełniłbym rozkaz”

Adm. Scott H. Swift odpowiadał na hipotetyczne pytanie podczas konferencji dotyczącej bezpieczeństwa na Australijskim Uniwersytecie Narodowym. Podczas wspólnych amerykańsko-australijskich manewrów u północno-wschodnich wybrzeży Australii wykryty został chiński okręt szpiegowski. Pytany przez zgromadzonych o to, czy byłby w stanie przeprowadzić nuklearny atak na Chiny w przyszłym tygodniu, gdyby prezydent Donald Trump postanowił podjąć takie kroki, stwierdził: „Odpowiedź brzmi: tak”.

– Każdy członek amerykańskiej armii złożył przysięgę, że będzie bronić konstytucji Stanów Zjednoczonych przed wszystkimi wrogami zagranicznymi i zagrożeniem płynącym z kraju, a także słuchać rozkazów prezydenta Stanów Zjednoczonych – zaznaczył. – To jest podstawa amerykańskiej demokracji. I za każdym razem, kiedy mamy do czynienia z armią, która odsuwa się od założeń oraz (wypowiada – red.) posłuszeństwo wobec cywilnej kontroli, to mamy poważny problem – dodał.

Zwiększająca się obecność militarna Chin, głównie na Morzu Południowochińskim, przyczynia się do zwiększenia napięciea w regionie. Obok Chin także Brunei, Malezja, Filipiny, Wietnam i Tajwan zgłaszają roszczenia terytorialne na Morzu Południowochińskim. Rocznie przez ten rejon przepływają towary o łącznej wartości ok. 5 bilionów dolarów.