Król konferencji jest tylko jeden. Juncker pomylił żonę z Angelą Merkel

Sytuacja miała miejsce w czasie konferencji prasowej, w której brali udział premier Słowacji Robert Fico, Szef KE Jean-Claude Juncker oraz wiceszef KE Maros Sefcović. W pewnym momencie Juncker sięgnął do kieszeni, ponieważ zadzwonił jego telefon. – To moja żona – stwierdził z uśmiechem. Po chwili, gdy zerknął na ekran zapadła cisza. – Nie, to jednak była Angela Merkel – poinformował unijny polityk, po czym na sali usłyszeć można było głośny śmiech. Sytuacja rozbawiła również stojącego obok premiera Słowacji. Nagranie z konferencji zyskuje popularność w mediach społecznościowych. Fragment konferencji, gdy zadzwonił telefon Junckera można znaleźć na Twitterze.

Całą konferencję prasową można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Podczas spotkania z Robertem Fico Juncker zwrócił się do niego z prośbą o zorganizowanie spotkania Grupy Wyszehradzkiej z Komisją Europejską. Miałoby ono dotyczyć „ogólnych tematów” i „spraw europejskich”. Zdaniem szefa KE spotkania w grupie 27 czy 28 państw nie są wystarczające.