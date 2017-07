Korea Północna wystrzeliła pocisk w kierunku Japonii. Zwołano posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Premier Japonii Shinzo Abe potwierdził japońskiemu nadawcy NHK, że Korea Północna przeprowadziła kolejną próbę rakietową. Oznajmił, że z tego powodu zwołane zostanie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Polityk poinformował, że pocisk wylądował na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Inny japoński urzędnik przekazał, że pocisk leciał przez około 45 minut, po czym wylądował w wodzie na terytorium Japonii.

Doniesienia o próbie rakietowej potwierdziła też Korea Południowa. Z kolei służby USA w Pentagonie informowały o wystrzeleniu pocisku około godz. 17 polskiego czasu.

Wcześniejsza próba

Na kilka dni przed szczytem G20 w Hamburgu Korea Północna wystrzeliła pocisk balistyczny średniego zasięgu – poinformowało amerykańskie wojsko. Pocisk spadł do Morza Japońskiego pokonując prawie 930 kilometrów. Amerykańskie dowództwo na Pacyfiku podkreśliło, że przez blisko 37 minut śledziło rakietę balistyczną średniego zasięgu. Pocisk finalnie spadł w wyłączonej strefie ekonomicznej Japonii (obszar poza morzem terytorialnym, około 370 kilometrów od linii podstawowej, na którym państwo posiada wyłączność m.in. do badań i eksploatacji – red.). Japonia oznajmiła już, że takie zdarzenia nie mogą mieć miejsca i złożyła stanowczy protest, wskazując, że jest to naruszenie rezolucji ONZ. Agencja Reutera zauważa, że liczba takich testów w ostatnim czasie wzrosła. Od momentu, gdy w Korei Południowej prezydentem został Moon Jae-in, który optuje za tym, by prowadzić dialog z północnym sąsiadem przy jednoczesnym nacisku na władze w Pjongjangu, Korea Północna przeprowadziła cztery testy pocisków balistycznych.