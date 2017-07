Polak zginął w masywie Mont Blanc. Spadł z wysokości około 20 metrów

Z informacji zebranych przez Europe 1 wynika, że tragiczny wypadek miał miejsce w czwartek wieczorem. Mężczyzna wspinał się z grupą innych alpinistów. Około godziny 19:30 na Polaka spadły kamienie, przez które oderwał się on od ściany i spadł z wysokości 20 metrów. Zdarzenie miało miejsce w trudno dostępnym obszarze ze względu na ukształtowanie terenu. Francuskim ratownikom udało się tam dotrzeć i ewakuować wszystkich wspinaczy, którzy towarzyszyli Polakowi.

Miejscowe służby ustalają teraz dokładne okoliczności i przyczyny tragedii. Jak podaje tvn24.pl, polskie MSZ potwierdza, że we Francji doszło do opisywanego zdarzenia. W mailu do redakcji resort odpowiedział, że „wskutek wypadku w Masywie Mont Blanc zmarł obywatel RP” . Ministerstwo nie udziela informacji o tożsamości mężczyzny.

Masyw Mont Blanc położony jest po obu stronach granicy francusko-włoskiej w Alpach. 17 km na północny wschód od szczytu znajduje się trójstyk granic Francji, Włoch i Szwajcarii. Natomiast 60 km na północ od szczytu znajduje się Jezioro Genewskie. Mont Blanc ma wysokość 4809 m n.p.m.