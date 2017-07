Trump „dorobił się” pierwszego kontrkandydata w wyborach w 2020 roku

Jak opisuje CNN, do następnych wyborów w Stanach Zjednoczonych pozostało wciąż 1194 dni, jednak obecny prezydent USA Donald Trump już „dorobił się” pierwszego kontrkandydata. Jest nim kongresmen John Delaney, reprezentujący okręg Maryland, zawierający część przedmieść Waszyngtonu.

Delaney poinformował o swojej decyzji na Twitterze. „Będę kandydował na prezydenta. Przeczytajcie, dlaczego” – napisał, załączając link do tekstu na stronie internetowej „Washington Post”, gdzie wyjaśnia powody swojego działania. Jak argumentuje Delaney, chce kandydować, ponieważ obecna władza sprawia, że Amerykanie są coraz mniej zamożni i coraz mniej bezpieczni. Oprócz tego twierdzi, że niedawna porażka Republikanów, którzy próbowali zlikwidować Obamacare, to przykład na „niszczące partyjniactwo”, jakie trawi Stany Zjednoczone.

Kongresmen podkreśla też wielokrotnie, że jego kandydatura jest jak najbardziej poważna, a żeby to potwierdzić, przekazał, że by skupić się jak najbardziej na kampanii, nie zamierza ponownie kandydować w wyborach do Izby Reprezentantów.