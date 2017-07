Wielka defilada w Petersburgu. Putin prezentuje potęgę rosyjskiej marynarki wojennej

W sumie w defiladzie z okazji święta marynarki wojennej Rosji odbywającej się w akwenie Newy i na redzie portu w Kronsztadzie udział wzięło około 50 rosyjskich okrętów wojennych i łodzi podwodnych, około 40 samolotów i śmigłowców i 5 tysięcy marynarzy (z Floty Bałtyckiej, Floty Północnej, Floty Czarnomorskiej i Glotylli Kaspijskiej – red.).

– Jest jeszcze wiele do zrobienia w celu rozwinięcia i zmodernizowania marynarki – mówił podczas uroczystości prezydent Rosji Władimir Putin. – Marynarka nie tylko zajmuje się tradycyjnymi zadaniami, ale także reaguje na nowe wyzwania, wnosząc znaczący wkład w walkę z terroryzmem i piractwem – podkreślił.

Galeria:

Defilada rosyjskiej marynarki wojennej

Pośród uczestniczących w defiladzie okrętów był m.in. krążownik atomowy Piotr Wielki a także zmodernizowany podwodny okręt atomowy Dmitrij Donskoj, którego uważa się za największą tego typu jednostkę na świecie. Zgromadzeni zobaczyli ponadto nowe jednostki, tj. okręt desantowy Iwan Grien, fregata Iwan Makarow i okręty podwodne – Nowogród Wielki i Władykaukaz. Podczas lotniczej części defilady zobaczyć można było myśliwce Su-33K i MiG-29K, samoloty bombowe Su-24M i wielozadaniowe samoloty bojowe SU-30MSZ. Pokazano też m.in. samoloty Ił-38, Tu-142M i MiG-31BM.

Marynarka Wojenna Federacji Rosyjskiej liczy ok. 180 000 oficerów, chorążych, podoficerów i marynarzy. W piechocie morskiej oraz artylerii nadbrzeżnej służy ok. 17 tys. żołnierzy. W lotnictwie morskim ok. 25 tys. a w morskich siłach strategicznych ok. 13 tys. żołnierzy.