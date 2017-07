Mocne przesłanie papieża Franciszka. „Przyzwyczailiśmy się i uważamy to za normalne, a to okrutne”

– Dziś przypada Światowy Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi, ogłoszony przez Narody Zjednoczone. Co roku tysiące mężczyzn, kobiet i dzieci padają niewinnymi ofiarami wyzysku w pracy, wyzysku seksualnego oraz handlu organami – mówił papież po zakończeniu modlitwy „Anioł Pański”.

– Pragnę wezwać wszystkich do zwrócenia uwagi na tę odrażającą plagę będącą formą współczesnego niewolnictwa, aby jej odpowiednio przeciwdziałać. Módlmy się wspólnie do Maryi Panny, by wspierała ofiary handlu ludźmi i nawróciła serca handlarzy – prosił.

Jak mówił dalej papież, wydaje się, że „przyzwyczailiśmy się do tego i to do takiego stopnia, że uważamy to za rzecz normalną”. – A to jest straszne i okrutne, to przestępstwo – podkreślił.

Każdego roku tysiące kobiet, mężczyzn i dzieci staje się jego ofiarami dla pozyskania organów, wykorzystania seksualnego lub do niewolniczej pracy.