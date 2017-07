To chyba rekord. Wulgarny wywiad kończy 10-dniową karierę Scaramucciego w Białym Domu

Informację o zwolnieniu Scaramucciego podał jako pierwszy „New York Times”, a po jakimś czasie pojawiło się oficjalne stanowisko z Waszyngtonu. Scaramucci zastąpił niedawno na stanowisku dyrektora ds. informacji Białego Domu Seana Spicera – stało się to 21 lipca tego roku.

Powodem zwolnienia Scaramucciego po zaledwie 10 dniach od objęcia stanowiska w Białym Domu był jego wywiad dla portalu „New Yorker”, którym wywołał medialną burzę, m.in. przez wulgaryzmy i bezpośredni atak na innych członków administracji prezydenta. Scaramucci w rozmowie, która ukazała się w sieci w ostatni czwartek, 27 lipca, zaatakował m.in. Steve'a Bannona (głównego doradcę strategicznego). Rozmowa to pokłosie telefonu Scaramucciego do „New Yorkera”, do którego sam zadzwonił, ponieważ domagał się ujawnienia, kto z otoczenia Donalda Trumpa był odpowiedzialny za przeciek na jego temat.

„Anthony Scaramucci przestanie pełnić swoją rolę jako dyrektor ds. informacji. Pan Scaramucci uznał, że najlepiej byłoby dać »czystą kartę« nowemu szefowi kancelarii prezydenta Stanów Zjednoczonych Johnowi Kelly'emu, który objął 31 lipca to stanowisko” – poinformował Biały Dom.