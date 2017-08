Lawina obraźliwych komentarzy. Narodowcy pomylili puste siedzenia z... kobietami w burkach

Na facebookowym forum „Najpierw ojczyzna”, do którego należy prawie 13 tysięcy osób, jeden z internautów zamieścił fotografię pustych siedzeń w autobusie i zadał pytanie: „Co myślicie?”. Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których internauci pisali m.in. że autobus pełny jest muzułmanek i że kobiety na pewno miały przy sobie materiały wybuchowe.

– To wygląda naprawdę strasznie. Powinno się tego zabronić. Nigdy nie wiesz, kto ukrywa się pod burką. Te kobiety mogły mieć przy sobie bomby i broń -– napisał jeden z internautów. – Myślałem, że to wydarzy się dopiero w 2050 roku, ale to dzieje się JUŻ – dodaje kolejny.

O sprawie zrobiło się głośno po tym, jak jeden z użytkowników Facebooka Sindre Beyer opublikował screeny obraźliwych wypowiedzi ludzi pod adresem imigrantów. „Co się dzieje, kiedy zdjęcie pustych autobusowych miejsc trafia do obrzydliwej facebookowej grupy, a prawie wszyscy myślą, że widzą kobiety w burkach?” – napisał. Post mężczyzny udostępniono już prawie 2 tysiące razy, zebrał on także prawie 3 tysiące reakcji.

Sindre Beyer poinformował, że od jakiegoś czasu obserwował grupę, która ma już prawie 13 tys. członków. – Jestem zszokowany tym, jak wiele nienawiści i fałszywych wiadomości jest tam udostępniane. Nienawiść, która pojawiła się pod adresem pustych miejsc w autobusie pokazuje, jak bardzo uprzedzenia przewyższają inteligencję – podkreślił. – Dlatego udostępniłem post, aby więcej osób mogło zobaczyć, co dzieje się w ciemnych zakątkach sieci – dodał.

Szef Norweskiego Centrum Przeciw Rasizmowi (Antirasistisk senter – red.) Rune Berglund Steen powiedział, że to zdarzenie pokazuje, jak szybko ludzie „przeskakują do wniosków”. – Ludzie widzą to, co chcą widzieć, a chcą widzieć niebezpiecznych muzułmanów. W pewnym sensie to ciekawy test, który pokazuje nam, jak szybko ludzie mogą znaleźć potwierdzenie swoich własnych urojeń – stwierdził. Dodał, że niezależnie od tego, co ktoś widzi na zdjęciu, jest to obrazek, który nigdy nie zdarza się w Oslo. – Ani autobusy nie są pełne niebezpiecznych islamistów, ani nie mają tak wielu pustych miejsc – dodał.