Donald Trump podpisał ustawę o sankcjach wobec Rosji, Iranu i Korei Północnej

W środę 28 lipca Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych zatwierdziła zdecydowaną większością głosów projekt ustawy, wprowadzający nowe sankcje wobec Rosji, Iranu oraz Korei Północnej. Jeszcze przed podpisaniem przez prezydenta Donalda Trumpa projektu, Moskwa zapowiedziała kroki odwetowe.

Kreml odebrał Stanom Zjednoczonym prawo do korzystania z niektórych pomieszczeń w Moskwie i znacznie ogranicza liczbę amerykańskich dyplomatów. I tak od 1 sierpnia ambasada Stanów Zjednoczonych w Moskwie traci możliwość korzystania z pomieszczeń magazynowych, które znajdują się na ulicy Dorożnej a także z pozamiejskich rezydencji w rejonie Sieriebriannyj Bor. Waszyngton musi też zmniejszyć liczbę swojego personelu dyplomatycznego do 455. 755 dyplomatów będzie zmuszonych do przerwania swojej działalności.

W środę po tym, jak Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych przegłosowała projekt ustawy, który wprowadza sankcje, rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych ostrzegło, że nowe sankcje, które zatwierdzić mogą Stany Zjednoczone, poważnie zagrożą stosunkom dwustronnym. Wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ryabkov powiedział, że sankcje podkopią fundamenty stosunków między obydwoma państwami.

Sankcje UE wobec Rosji

Sankcje wobec Rosji funkcjonują od 31 czerwca 2014 roku, kiedy to UE podjęła taką decyzję w związku z działaniami Rosjan skierowanymi na destabilizację sytuacji na Ukrainie. We wrześniu 2014 roku sankcje zostały rozszerzone, a od 19 marca 2015 roku zniesienie sankcji od realizacji tzw. I porozumień mińskich.

Sankcje obejmują pięć największych rosyjskich firm, w których udziały ma skarb państwa, a także trzy rosyjskie spółki energetyczne i trzy koncerny zbrojeniowe. Zakazany jest eksport sprzętu wojskowego do Rosji, a także sprowadzanie go z tego kraju. Sankcje są też skierowane przeciwko 150 osobom, których środki finansowe, przechowywane na terenie państw UE, zostały zamrożone, a im zakazano wjazdu na teren Unii.