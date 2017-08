Juncker: Po Brexicie Polska będzie znacznie bardziej osamotniona niż Węgry

W opinii szefa Komisji Europejskiej decyzja o Brexicie jest nieodwracalna i nie ma takiej możliwości, aby Wielka Brytania pozostała w UE. Juncker podkreślił, że taka jest również robocza opinia KE. Przewodniczący Komisji stwierdził, że opinia premiera Malty Josepha Muscata, w ocenie którego finalnie Londyn pozostanie jedną ze stolic UE, jest nieco nad wyraz optymistyczna.

Jean-Claude Juncker nie ukrywał, że Komisja Europejska ma problem z tym, co dzieje się w Polsce i na Węgrzech, szczególnie w sprawie przyjmowania uchodźców oraz przestrzeganie zasad praworządności. Jednocześnie według Junckera „Warszawa będzie znacznie bardziej osamotniona niż Budapeszt, kiedy Brexit stanie się faktem” . Szef KE przyznał również, że jego relacje z władzami Węgier i Polski są zgoła odmienne. Mam przyjazne stosunki z Viktorem Orbanem. – Regularnie rozmawiamy, regularnie się spotykamy, nawet jeśli to nie zawsze jest pokazywane publicznie. Nie chcę stracić Węgier wyjaśnił. Na temat podobnych stosunków z polskimi władzami Juncker nie powiedział ani słowa.

Turcja stanie się członkiem UE?

W dalszej części rozmowy z portalem Politico, przewodniczący Komisji Europejskiej mówił również o relacjach Unii Europejskiej z Turcją. – Turcja jest naszym sąsiadem, nie możemy tak po prostu pozwolić jej odejść w zapomnienie. Nie popieram zakończenia rozmów akcesyjnych z Turcją, czego domaga się Parlament Europejski. Nie można jednak ukryć, że Turcja coraz bardziej oddala się od zobowiązania, by zostać członkiem Unii Europejskiej, którego sama się podjęła. To nie Unia przyłącza się do Turcji, ale Turcja przyłącza się do Unii – wyjaśnił. Opinia szefa KE jest sprzeczna z decyzją Parlamentu Europejskiego i rządu Austrii, które wezwały do zakończenia rozmów o członkostwie Turcji w UE.