5 wysp, które odstraszają większość turystów. Jedną z nich można kupić

Little Ross

Szkocka wysepka Little Ross nie jest zasiedlona przez kłębowiska węży ani wrogo nastawionych tubylców. W zasadzie śmiało można powiedzieć, że jest niemal bezludna, a na jej złą opinię wpływa to, w jaki sposób się wyludniła. W latach 60. na wyspie mieszkało dwóch mężczyzn - latarnik Hugh Clarke i jego towarzysz a zarazem pomocnik Robert Dickinson. Ten pierwszy został zamordowany, a jego ciało znalazła para turystów. Dickinson trafił do więzienia i od tej pory wyspa nie ma stałych mieszkańców. Co ciekawe, niedawno Little Ross został wystawiona na sprzedaż za 325 tys. funtów. Przez lata jednak nikt nie chciał jej zasiedlić ze względu na trudną dostępność i mroczną historię. Teraz rząd ma nadzieję na znalezienie nabywcy.



North Sentinel

To jedna z wysp archipelagu Andamanów w Zatoce Bengalskiej. Zamieszkuje ją tubylczy lud Sentinelczyków, jeden z ostatnich nietkniętych współczesną cywilizacją. Dla wielu podróżników z pewnością spotkanie z nimi, czy możliwość obserwowania ich zwyczajów stanowiłaby niemałą gratkę, niemniej jednak musimy ostudzić ich zapędy. Sentinelczycy nie są bowiem zbyt kontaktowo nastawieniu i od lat opierają się wszelkim próbom nawiązania relacji czy przekazania pomocy humanitarnej. Wyspa od 1947 roku oficjalnie należy do terytorium związkowego Andamany i Nikobary, ale w praktyce nie kontroluje jej żaden rząd. Ponad 10 lat temu lokalne władze uznały, że zaprzestają prób kontaktu i ingerencji w życie tubylców



Ilha da Queimada Grande

Popularnie zwana jest Wyspą węży. Jak sama nazwa wskazuje, niewielka wyspa zamieszkiwana jest przez tysiące nadrzewnych węży, których jad jest śmiertelnie niebezpieczny dla ludzi. By ustrzec śmiałków przed spotkaniem z gadami, władze Brazylii wydały oficjalny zakaz lądowania na brzegach wyspy. Mogą się dostać na nią wyłącznie osoby posiadające specjalne pozwolenie.



Poveglia

Poveglia to niewielka wyspa w obrębie weneckiej laguny między Wenecją a Lido. Uznawana jest za najbardziej nawiedzoną wyspę we Włoszech. Swoją złą sławę zawdzięcza niezwykle burzliwej historii. Licząca niecałe 7 hektarów bezludna wysepka była bowiem wykorzystywana m.in. jako miejsce kwarantanny zaraźliwie chorych, a także "umieralnia" dla ofiar dżumy. W XX wieku na wyspie założono szpital psychiatryczny, w którym jeden z lekarzy miał przeprowadzać na pacjentach brutalne lobotomie, a następnie popełnić samobójstwo, dręczony przez duchy swoich ofiar. Wyspa, gdzie wiele osób zmarło w cierpieniach, została opuszczona a na całym świecie zyskała miano jednego z najbardziej nawiedzonych miejsc.



Wyspa Lalek (Isla de las Muñecas)

Wyspa Lalek (Isla de las Muñecas) znajduje się na wschodnich wybrzeżach Meksyku i stanowi bardzo nietypową atrakcję turystyczną. To propozycja wyłącznie dla osób o mocnych nerwach, których nie odstręcza mroczna historia miejsca oraz widok setek zniszczonych lalek zawieszonych na drzewach. Autorem przerażającej instalacji jest Meksykanin Julian Santana Barrera, który około 1950 roku zamieszkał na opuszczonej wysepce. Po roku dozorca miał usłyszeć odgłosy topiącej się w kanale dziewczynki. Nie udało mu się uratować dziecka, a w wodzie znalazł jedynie lalkę. Barrera powiesił zabawkę na drzewie, a w kolejnych latach zaczął gromadzić lalki i przez 50 lat "dekorować" nimi drzewa. Ciało Barrery zostało znalezione w 2001 roku, według miejscowych w tym samym miejscu, gdzie miała utonąć dziewczynka. Jego przerażająca kolekcja pozostała na wyspie do czasów obecnych, a wraz z upływem czasu lalki niszczeją, przez co wyglądają jeszcze bardziej makabrycznie.