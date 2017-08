Grecja: Dwie osoby zmarły na groźna chorobę wirusową. Są kolejne zakażenia

Jak podaje „The National Harald” , pierwszą ofiarą śmiertelnego wirusa jest 90-letnia kobieta. W wyniku zakażenia śmierć poniósł również 76-letni mężczyzna. Służby medyczne stwierdziły również zakażenie gorączką Zachodniego Nilu u 12 innych osób. Lekarze nie wykluczają, że ofiar będzie więcej, ponieważ u większości osób choroba przebiega bezobjawowo. Jeśli dochodzi do rozwinięcia się choroby, objawy pojawiają się po 2 – 15 dniach. W postaciach lekkich choroba może dawać objawy podobne do grypy (gorączka, ból głowy, bóle mięśni), czasem drobną wysypkę lub powiększenie węzłów chłonnych. W cięższych przypadkach objawy są bardziej nasilone a przebieg gwałtowny, mogą dołączyć się nudności, wymioty, trudności w połykaniu, osłabienie mięśni czy zaburzenia koordynacji oraz zaburzenia świadomości.

Greckie służby medyczne zaleciły również mieszkańcom Aten stosowanie maści oraz sprayów odstraszających komary. To właśnie te owady są bowiem nosicielami wirusa. Jednocześnie lekarze ostrzegają, że gorączka Zachodniego Nilu to niezwykle niebezpieczna choroba, która może prowadzić do śmierci. Naukowcy zwracają uwagę, że w 2015 oraz w 2016 roku nie odnotowano ani jednego przypadku zachorowania na gorączkę Zachodniego Nilu.