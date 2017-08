Pożar jednego z najwyższych drapaczy chmur w Dubaju

Po 3:30 nad ranem władze poinformowały, że walka z ogniem została zakończona, co oznacza, że Pożar udało się ugasić po około 2 godzinach. Obecnie budynek jest schładzany. Na razie nie ma informacji o ewentualnych ofiarach śmiertelnych ani przyczynie pożaru. CNN przywołuje słowa świadka zdarzenia, Samera Fathallaha, który twierdzi, że pożar mógł objąć od 30 do 40 mieszkań. Cytowany przez agencję Reutera mieszkaniec 12 piętra Torch Tower imieniem Mohammed relacjonował, że ogień wybuchł na wyższych piętrach i stopniowo obejmował niższe kondygnacje.

Wieżowiec Marina Torch liczy 79 pięter nadziemnych, stoi na 3 podziemnych piętrach oraz 4-piętrowym podium. Jest wysoki na 348 metrów, co czyni go obecnie 7. najwyższym budynkiem w Dubaju, największym mieście Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W momencie oddania budynku do eksploatacji, co miało miejsce w 2011 roku, był on najwyższym na świecie wieżowcem mieszkalnym. Poprzedni pożar The Marina Torch miał miejsce 20 lutego 2015 roku i w ciągu kilku minut na ponad 15 pięter.