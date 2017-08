„Mój kraj, k****! Zajmiemy Ukrainę!” Dziennikarz na wizji otrzymał cios w twarz

Korespondent NTV Nikita Razwozżajew w środę relacjonował na żywo obchody Dnia Wojsk Powietrznodesantowych z Parku Gorkiego w centrum Moskwy. W pewnym momencie w pole widzenia kamery wszedł rosły mężczyzna, który zaczął wznosić okrzyki i zagłuszać słowa dziennikarza. Natręt miał na sobie koszulkę z nazwą antyukraińskiej organizacji Opłot. „Mój kraj, ku….!”, „zajmiemy Ukrainę!” - krzyczał intruz. Gdy dziennikarz zwrócił się do niego z żądaniem, by zamilkł, napastnik uderzył go w twarz.

Relacja została przerwana, a dziennikarka w studio tłumaczyła, że stacja „ma jakieś kłopoty”. Rosyjskie media podkreślają, że w obronie dziennikarza nie stanął nikt ze świadków, choć tego dnia w Parku Gorkiego nie brakowało publiczności.

Napastnik został zatrzymany, a podczas przesłuchania w komisariacie wyraził żal i chęć wypłacenia rekompensaty. Okazało się, że za atakiem na reportera stoi Aleksandr Orłow, działacz antyukraińskiej organizacji Opłot. Mężczyzna stanie przed sądem za pobicie oraz nieposłuszeństwo wobec policjantów, stawiał bowiem opór podczas zatrzymania.