Zdjęcia z urlopu Angeli Merkel hitem internetu. „Podczas wakacji każdy ma prawo do odrobiny luzu”

Angela Merkel od kilku lat spędza wakacje w tym samym miejscu. Niemiecka kanclerz wraz ze swoim mężem Joachimem Sauerem udaje się do włoskiej miejscowości Solda. Europejska przywódczyni mieszka w 4-gwiazdkowym hotelu położonym na wysokości ponad 1900 metrów n.p.m.

Polityk unika luksusowych kurortów, stroni również od miejsc pełnych turystów. Merkel spędza czas aktywnie. Kanclerz upodobała sobie szczególnie długie górskie wędrówki po Tyrolu.

Media zwróciły jednak uwagę na fakt, iż kanclerz Niemiec od pięciu lat zakłada na wakacjach dokładnie ten sam strój - czerwoną koszulę w kratę oraz jasnobeżowe spodnie. Zdjęcia z urlopu niemieckiej kanclerz szybko stały się hitem internetu. Użytkownicy mediów społecznościowych bronili niemieckiej polityk oraz jej prawa do swobody na urlopie. Komentatorzy podkreślili, iż w przypadku mężczyzn polityków nikt nie zwraca uwagi na to, co noszą podczas wakacji. Internauci zaznaczyli także, że podczas wakacji każdy ma prawo do odrobiny luzu, szczególnie jeśli jest to tak ważny polityk jak Angela Merkel.