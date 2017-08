„Do miłego zobaczenia, policja”. Nietypowa akcja poszukiwania najbardziej niebezpiecznych przestępców

Galeria:

Akcja Europolu "Pomóż im odnaleźć drogę do domu"

Pod hasłem „Pomóż im odnaleźć drogę do domu” Europol zorganizował kampanię, w ramach której poszukuje 21 najgroźniejszych przestępców. Europejski Urząd Policji opublikował 21 kartek pocztowych z różnych państw Unii Europejskiej, na których w żartobliwej formie prosi przestępców o powrót do kraju. Europol liczy na to, że dzięki udostępnianiu przez internautów pocztówek, uda się złapać przestępców, wobec których tradycyjne środki dochodzeniowe nie przyniosły oczekiwanych skutków. Od momentu uruchomienia w ubiegłym roku internetowej strony www.eumostwanted.eu odwiedziło ją ponad dwa i pół miliona osób. W tym czasie udało się złapać 36 groźnych bandytów, z czego 11 - w wyniku informacji przekazanych przez jej użytkowników.