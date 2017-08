Parada Równości zakłócona przez ultra-konserwatystów. Interweniowała policja

Coroczna Parada Równości w Jerozolimie została zakłócona przez członków ultra-konserwatywnej organizacji Lehawa, która zorganizowała kontrmanifestację. Aby nie dopuścić do starć, policja ograniczyła demonstrację jedynie do 100 osób. Mimo podjętych środków zapobiegawczych, funkcjonariusze zatrzymali dwunastu kontrmanifestantów w obawie przed zakłóceniem marszu ruchów LGBT. Jeden z zatrzymanych miał przy sobie nóż. Przeciwnicy Parady Równości nieśli m.in. plakaty z hasłem: „Jerozolima to nie Sodoma” .

Mimo tego, organizatorzy mówią o ogromnym sukcesie, ponieważ początkowo na marszu pojawiło się ponad 20 tysięcy uczestników. Przedstawiciele środowisk LGBT w Izraelu mówią, że jest to ogromna frekwencja, ponieważ Jerozolima jest uznawana za niezwykle konserwatywne miasto. Oprócz marszu część uczestników parady złożyła także kwiaty w miejscu upamiętniającym 16-letnią Shirę Banki, która dwa lata temu podczas przemarszu została zamordowana przez działacza jednej z ultra-konserwatywnych organizacji.