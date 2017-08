Polak porwał brytyjską modelkę, ukrył ją w walizce i próbował sprzedać przez internet

Włoska policja poinformowała o nietypowym zdarzeniu, do którego doszło w Mediolanie. Łukasz H., obywatel Polski, który od wielu lat mieszka w Wielkiej Brytanii, pod pozorem sesji zdjęciowej spotkał się na dworcu z 20-letnią brytyjską modelką. Mężczyzna zaprowadził młodą kobietę do pobliskiego lokalu, w którym miało się znajdować studio fotograficzne. Na miejscu z pomocą drugiej osoby wstrzyknął 20-latce środek odurzający. Po tym, jak kobieta straciła przytomność Łukasz H. ukrył ją w walizce.

Z informacji policji wynika, że 30-latek wywiózł brytyjską modelkę do miejscowości Borgial, położonej w pobliżu Turynu. Polak oraz jego pomocnik, którego tożsamość pozostaje na razie nieznana, próbowali sprzedać kobietę w internecie za 230 tysięcy funtów. Kiedy im się to nie udało, zażądali od agenta modelki okupu za uwolnienie kobiety. Przez sześć dni młoda kobieta była uwięziona i przywiązana do mebli. Agent Brytyjki po otrzymaniu żądania okupu zgłosił całą sprawę na policję. Zanim służby podjęły interwencję, Łukasz H. oraz jego wspólnik postanowili uwolnić kobietę twierdząc, że dopiero dowiedział się o tym, że 20-latka jest matką dwuletniej córki. Polak zawiózł kobietę pod brytyjski konsulat w Mediolanie. Kilka dni później został zatrzymany przez włoską policję.