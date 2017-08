Młodszy brat Diany Spencer ujawnił prawdziwe miejsce pochówku księżnej

Amerykański magazyn Radar Online powołując się na słowa młodszego brata księżnej Diany, Earla, ujawnił prawdziwe miejsce pochówku Królowej ludzkich serc. Z informacji magazynu wynika, że księżna Diana nie została pochowana w grobie znajdującym się w Althorp Park.

Earl Spencer tłumaczył, że rodzina chciała uniknąć sprofanowania grobu, dlatego też ciało księżnej spoczęło w kościele St. Mary's Church w Great Brighton w pobliżu miejsca, w którym znajduje się urna z prochami ojca księżnej Diany.

Prywatne historie księżnej

Na 6 sierpnia planowana jest emisja dokumentu o księżnej Dianie. Channel 4 zapowiada, że w filmie znajdą się niepublikowane wcześniej fragmenty prywatnych taśm księżnej, na których zwierzała się ona ze szczegółów swojego pożycia z Karolem. Nagrania powstały w latach 1992-1993 w trakcie sesji w Pałacu Kensington. Rozmówcą księżnej był jej trener głosu Peter Settelen, który przygotowywał Dianę do publicznych wystąpień: uczył ją dykcji i technik oratorskich. Po śmierci księżnej Walii w 1997 roku nagrania trafiły do jej lokaja Paula Burrella, a prawo do nich usiłował wywalczyć na drodze prawnej młodszy brat Diany Earl Spencer.

Ostatecznie kontrowersyjne taśmy zostały jednak zwrócone Settelenowi, który sprzedał je brytyjskiej stacji Channel 4.Fragmenty nagrań zostały wykorzystane w dokumencie "Diana: In Her Own Words", który ma zostać wyemitowany w najbliższą niedzielę. Jeszcze przed ich upublicznieniem, w brytyjskich mediach rozpoczęła się debata, czy prywatne taśmy księżnej, na których otwarcie mówiła m.in. o intymnych szczegółach pożycia z księciem Karolem, powinny ujrzeć światło dzienne.