Szokujące sceny podczas hiszpańskiego święta. Bykowi podpalono rogi, zwierzę się zabiło

Pod koniec lipca w Foios zorganizowano toro embolado. To tradycyjny hiszpański festiwal, odbywający się głównie w katalońskich i walenckich miasteczkach. Jego główną atrakcją jest umieszczenie na rogach byka płonących kawałków materiału, z którymi zwierzę biega po ulicach miasta.

Tegoroczne świętowanie w Foios zakończyło się tragedią i wywołało lawinę pytań o zasadność organizowania festynów, podczas których dochodzi do podobnych okrucieństw. Zwierzę, które zostało przywiązane do słupa na czas podpalania łatwopalnych kul umieszczonych na jego rogach, usiłowało się uwolnić. Przerażony byk w pewnym momencie tak mocno uderzył w drewniany bal, że zakończyło się to dla niego śmiercią.

Wstrząsające nagranie z toro embolado zostało opublikowane na YouTube, a w komentarzach nie brakuje głosów oburzenia płynących z całego świata. „Nie widzę tu święta. Widzę tylko sadyzm i tchórzostwo” - pisze jeden z komentujących. „Nienawidzę tych zwyrodnialców” – wtóruje mu inny. Z okrutną tradycją od kilku lat walczą organizacje broniące praw zwierząt. Nadal jednak wiele miast decyduje się na organizowanie tego rodzaju festynów. UWAGA! Nagranie zawiera drastyczne sceny.