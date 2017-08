Skandal seksualny w Fox News. Popularny prezenter zawieszony

W sobotę portal Huffington Post, powołując się na anonimowych informatorów, podał, że Bolling wysyłał nieprzyzwoite fotografie trzem współpracowniczkom. Zdjęcia przedstawiające męskie genitalia miały trafić do co najmniej dwóch kobiet zatrudnionych w Fox Business i do jednej pracownicy Fox News. Jedna z kobiet twierdziła, że odpisała 54-letniemu dziennikarzowi, by przestał przesyłać jej podobne treści, ale nie otrzymała odpowiedzi.

Sam Bolling, który ze stacją Fox News związany jest od 2007 roku, zaprzecza tym oskarżeniom. Jego adwokat Michael Bowe w rozmowie z Huffington Post zapowiedział, że "natychmiast podejmie działania prawne w związku z zniesławiającymi oskarżeniami, jakie są czynione" wobec jego klienta. Stacja Fox News zadecydowała o zawieszeniu Bollinga w obowiązkach do czasu wyjaśnienia sprawy.

Huffington Post zapewnia, że przed opublikowaniem oskarżeń dziennikarze dotarli do 14 pracowników Fox News, by zweryfikować historie przedstawione przez kobiety. Czworo rozmówców portalu, którzy chcieli zachować anonimowość, zapewniło że widziało zdjęcia, o których mówiły poszkodowane. Osiem kolejnych osób potwierdziło, że słyszało o sprawie.