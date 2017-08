Sąd odmówił aborcji zgwałconej 10-latce. Dziewczynka nawet nie wie, że jest w ciąży

– Widzieliśmy wiele takich przypadków, że nastolatka zachodzi w ciążę, ale to były 14-15-latki. To pierwszy raz, kiedy spotkaliśmy 10-latkę w ciąży – opowiada Mahavir Singh, przedstawiciel lokalnej władzy. BBC informuje, że dziewczynka została zgwałcona przez kuzyna, który aktualnie czeka w więzieniu na proces.

28 lipca sąd w Indiach odrzucił petycję złożoną w imieniu 10-latki. Dziewczynce odmówiono przerwania ciąży z powodu jej znacznego zaawansowania. Według BBC, 10-latka jest już w 32 tygodniu ciąży. Prawo w Indiach zezwala na aborcję do 20 tygodnia ciąży, lub w późniejszej fazie tylko w przypadku, gdy życie matki jest zagrożone.

Historia zgwałconej dziewczynki jest dużo bardziej dramatyczna. Jej rodzice dowiedzieli się o ciąży dopiero 3 tygodnie temu, kiedy dziecko zaczęło skarżyć się na ból w podbrzuszu. Matka postanowiła wtedy zabrać córkę do lekarza. – Ona jest bardzo nieśmiała i wciąż nie ma pojęcia, co się stało – mówi jedna z osób z bliskiego otoczenia dziecka. BBC podkreśla, że rodzice dziecka nie zauważyli wcześniej żadnych oznak ciąży, ponieważ „w najgorszych koszmarach nie spodziewali się, że dziewczynka może zajść w ciążę w wieku 10 lat”.

Dziecko do tej pory nie wie, że jest w ciąży. Osoby, które rozmawiają z dziewczynką tłumaczą jej, że „ma w brzuchu duży kamień”. W trudnej sytuacji są też rodzice dziecka. Rodzina mieszka w ciasnym jednopokojowym mieszkaniu. Zaplanowano już, że jeśli 10-latka urodzi zdrowe dziecko, noworodek nie zostanie razem z rodziną, ale oddadzą go do adopcji.