Po 16 latach od ataku na World Trade Center zidentyfikowano jedną z ofiar

Ekspertom z głównego biura ekspertów medycyny sądowej udało się zidentyfikować jedną z ofiar ataku terrorystycznego na World

Trade Center, do którego doszło 11 września 2001 roku. Do publicznej wiadomości podano jedynie, że jest to mężczyzna. Na prośbę rodziny tożsamość mężczyzny nie została ujawniona. Dane ofiary udało się ustalić dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik DNA. Materiał został pobrany kilka dni po ataku terrorystycznym w 2001 roku. Mimo tego, że od katastrofy minęło 16 lat, do tej pory ekspertom udało się zidentyfikować 1641 spośród 2753 ofiar, które zginęły w wyniku zamachu. Ostatnia ofiara została zidentyfikowana w marcu 2015 roku.

Oznacza to, że ponad tożsamość ponad 40 procent ofiar nadal pozostaje nieznana.

Atak na WTC

We wrześniu 2001 roku 19 terrorystów Al-Kaidy kupiło bilety na 4 loty krajowe amerykańskich linii lotniczych. Po przejęciu kontroli nad samolotami, skierowali dwa z nich na bliźniacze wieże World Trade Center w Nowym Jorku, trzeci obrał za cel Pentagon, niszcząc część kompleksu. Ostatni z samolotów rozbił się na polach Pensylwanii. Przypuszcza się, że miał on uderzyć w Biały Dom lub Kapitol. Tak się jednak nie stało, gdyż pasażerowie, którzy dowiedzieli się o losie innych samolotów, zaatakowali porywaczy i doprowadzili do tego, że samolot rozbił się właśnie w Pensylwanii. We wszystkich czterech katastrofach, zginęły 2973 osoby, w tym sześciu Polaków, nie licząc 19 porywaczy i 26 osób nadal oficjalnie uznawanych za zaginione. Straty poniosły także służby miejskie, głównie straż pożarna i policja. W trakcie akcji ratunkowej zginęło ponad 300 funkcjonariuszy. Osama bin Laden, założyciel Al-Kaidy i inspirator ataków w USA, został zabity przez żołnierzy z Navy SEALs 2 maja 2011 roku. Rozkaz zabicia lub pojmania terrorysty wydał prezydent Barack Obama.